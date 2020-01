© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan vince sul campo del Cagliari, ritrova i tre punti e soprattutto la via del gol anche grazie a Zlatan Ibrahimovic, che timbra il cartellino alla prima presenza da titolare. Una partita che è filata via abbastanza liscia per l'arbitro Rosario Abisso, che qualche piccolo errore l'ha commesso, ma niente di grave. Ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport:

"Al 26' Cigarini in scivolata entra duro su Bennacer, ma l'intervento in ritardo è accentuato dallo scivolare del milanista e non c'è volontarietà: misurata l'ammonizione. Al 57' il Milan chiede un mani sulla punizione battuta da Ibrahimovic, ma le braccia di Faragò e Simeone sono più che attaccate al corpo. Al 61' giallo immotivato a Bennacer per fallo su Rog: gamba alta ma trova la palla. All'82' Bennacer per Ibrahimovic che va in rete ma l'assistente Ranghetti sbandiera subito e vede giusto: la posizione dello svedese è in netto fuorigioco".