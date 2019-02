© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sabato è stata senza dubbio la giornata di Leonardo Pavoletti, tornato al gol nella sfida della Sardegna Arena contro il Parma. Per festeggiare al meglio la doppietta, il centravanti rossoblu si è immaginato su Instagram come un "Super Saiyan Blue", grado di trasformazione dei "sayan", specie protagonista del noto manga e cartone animato Dragon Ball. E, come gli alieni nel fumetto, Pavoletti ha spazzato via la difesa crociata.