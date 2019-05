Cagliari, presentate le nuove maglie per la prossima stagione

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Cagliari ha presentato oggi le nuove maglie in vista della prossima stagione. Questo il comunicato emesso dal club sardo sul proprio sito ufficiale che spiega il criterio con il quale sono state studiate: "La maglia "Home" 2019-20 rispetta la tradizione mantenendo le due grandi bande verticali rossa e blu, sia davanti che dietro. Il collo è a V e il backneck è personalizzato con il logo del Club. Le maniche sono una rossa, una blu, in alternanza al colore della banda verticale. Caratteristica stilistica e grafica di questa nuova versione è il disegno dei quattro mori, embossato davanti sul fondo maglia.

Sul petto, a destra, in silicone bianco il Macron Hero, logo del brand emiliano, mentre a sinistra, lato cuore, sempre in silicone, lo stemma del Cagliari Calcio. Nel retro, sotto al colletto è stampato #FORZACASTEDDU, come nelle altre versioni del kit. La vestibilità è Slim Fit e la presenza di inserti in micromesh rendono il capo più leggero e traspirabile.

A completare la nuova versione della “Home” gli shorts blu con dettagli rossi sui fianchi, coulisse bianca ed endcord rosso; i calzettoni sono blu con bordo in maglieria rosso e al centro il logo del Macron Hero.

La versione “Away” è completamente bianca, arricchita nella sua parte anteriore da una grafica con effetto melange con dettagli rossi e blu. Il collo è alla coreana con bordo rossoblù. Sul petto a destra il Macron Hero, a sinistra il logo del Cagliari Calcio. Shorts bianchi con lo stesso effetto melangiato sui fianchi e calzettoni bianchi con bordo superiore rossoblù completano il kit da trasferta.

Infine per quanto riguarda la maglia “Third” la scelta è caduta sul verde scuro impreziosito da un fine rigato verticale tono su tono e con effetto degradé. Il collo è a V con bordo rossoblù. Manica e fianco destro hanno dettagli rossi che si ripetono in blu sulla parte sinistra. Gli shorts sono verdi con dettagli rossi e blu, i calzettoni verdi con bordo rossoblù. Vestibilità e dettagli tecnici sono identici alla Home e alla Away".