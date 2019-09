© foto di Federico Gaetano

C'è un dato molto interessante, e curioso, riguardante Luca Ceppitelli. In molti, vedendo il tabellino di Parma-Cagliari, saranno rimasti sorpresi dalla doppietta realizzata dal difensore centrale dei sardi, non proprio un bomber. C'è di più: come fa notare il portale di raccolta statistica sul calcio Opta, Ceppitelli è il primo difensore di uno dei top-5 campionati in Europa a realizzare due gol nella stessa partita nella stagione 2019/20. Un'ulteriore soddisfazione, oltre quella dei tre punti.