Cagliari, seduta in vista del Toro: personalizzato per Cacciatore e Castro

I rossoblù si sono allenati questa mattina al Centro sportivo di Assemini in vista della sfida col Torino. In avvio di seduta, riscaldamento tecnico-ludico. Quindi, sviluppi offensivi di squadra e serie di cross e conclusioni in porta. Lavoro personalizzato per Fabrizio Cacciatore, Lucas Castro e Alessandro Deiola, a causa di una contusione al ginocchio sinistro rimediata in allenamento. Domani si replica con una nuova seduta di allenamento. Al termine, alle 12.30, mister Rolando Maran incontrerà i media per presentare la gara contro il Torino.