Continua al Centro Sportivo di Assemini la preparazione del Cagliari alla partita di domenica contro l’Empoli.

Prima parte della seduta dedicata all’analisi video. Quindi la squadra si è spostata sul campo per l’attivazione con un torneo di basket a tre squadre.

A seguire, esercitazioni tecniche a coppie e sviluppi sulla fase difensiva.

In chiusura, la parte tecnica: prima una serie di cross e conclusioni in porta, poi lavoro di tecnica individuale.

Darijo Srna si è allenato regolarmente con la squadra. Lavoro personalizzato per Alberto Cerri, Ragnar Klavan e Marco Sau. A riposo precauzionale Marco Andreolli per una leggera distorsione alla caviglia rimediata in allenamento.