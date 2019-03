© foto di Giacomo Morini

I rossoblù hanno ripreso gli allenamenti questo pomeriggio al Centro Sportivo di Asseminello, cominciando la settimana che porterà alla sfida di domenica sul campo del Bologna. Seduta avviata con mobilità tra paletti e ostacoli. A seguire, la squadra, divisa in due gruppi, ha svolto lavori tecnici per reparti. Infine, partita su campo ridotto e lavori di resistenza specifica individualizzati. Cyril Théréau e Fabrizio Cacciatore in gruppo. Differenziato per Alberto Cerri, Ragnar Klavan e Filippo Romagna. Parzialmente in gruppo Valter Birsa. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento. Lo riporta il sito ufficiale del Cagliari.