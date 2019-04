Cagni: "Allegri dovrebbe andare via. Gasperini merita una grande"

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

A Maracanà, nel pomeriggio di MC Sport, è intervenuto il tecnico Gigi Cagni. Ecco le sue parole:

Su Mourinho

"Non ha nessuna squadra, secondo me. Ha fatto uno spot per se stesso. Se uno ce l'ha, non fa spot".

Sulla Juventus

"Allegri via? Per me rimane in bianconero. Se fossi in lui non resterei però, ma non perché non sono andato avanti in Champions ma semplicemente perché è finito un ciclo. Diventa difficile e dovrebbero cambiare un po' di cose. Un allenatore deve stupire, nel senso che il giocatore non può sapere sempre cosa aspettarsi dal tecnico. Molte volte mi ha stupito tatticamente, ha gestito bene la squadra con tanti campioni. Tra gli allenatori italiani è uno di quelli che mi piace di più".

Su Gasperini

"Abbiamo i presidenti che fanno il piacere dei giocatori e non il loro. Merita una grande".