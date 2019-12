© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato in esclusiva dalla redazione di ParmaLive.com, l’ex attaccante crociato Emanuele Calaiò ha parlato della stagione dei crociati, dicendosi non molto sorpreso dal buonissimo campionato dei suoi ex compagni: “Non mi stupisce questa grande partenza. Anche l’anno scorso abbiamo fatto una prima parte eccezionale, il problema era sorto nel girone di ritorno in cui nelle ultime partite si era rischiato. Mi auguro che, consapevoli di quanto accaduto l’anno scorso, il Parma abbia un po’ più di continuità per mantenere questi risultati importanti. Non sarà facile, pensiamo ai tanti infortuni, ma non mi stupisce che il Parma sia lassù: lo staff è molto preparato, la società è sana e la rosa è ottima”.