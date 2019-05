Cambia l'uomo della Disney nel CdA della Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un cambio nel CdA della Roma. Secondo quanto riferito da Il Tempo, in giornata i consiglieri giallorossi hanno infatti accettato le dimissioni di Stanley Phillip Gold: si tratta dell'uomo della Shamrock Holdings (il fondo di proprietà della Disney), a cui subentra come nuovo consigliere Gregory Scott Martin. È stata, riporta sempre il portale online del quotidicano capitolino, inoltre convocata per il 24 giugno l'assemblea degli azionisti della Roma, che come ordine del giorno avrà anche i provvedimenti da adottare per la copertura delle perdite complessive registrate nei primi nove mesi dell’esercizio 2018/19.