Cambia la location per l'Italia U21. Niente Benevento: azzurrini contro Irlanda a Pisa

Non solo la prima squadra dell'Italia: anche per gli azzurrini c'è un cambio di location dell'ultima ora. La selezione U21 allenata da Paolo Nicolato sfiderà infatti i pari età dell'Irlanda in quel di Pisa, e non più a Benevento come inizialmente comunicato:

"Novità anche sul fronte Under 21: con lo stesso obiettivo di limitare gli spostamenti degli Azzurrini, è stato definito di spostare la gara Italia – Repubblica d’Irlanda da Benevento a Pisa, sede più agevole considerando anche che l’Under 21 sarà in ritiro a Tirrenia.

Eventuali ulteriori cambiamenti in vista delle gare di Novembre saranno tempestivamente comunicati.

La FIGC ringrazia per l’impegno finora profuso i Comuni di Parma e Benevento, i club coinvolti e tutte le autorità e le associazioni cittadine coinvolte nella pianificazione delle gare, con l’auspicio di far tornare presto le Nazionali in queste città".