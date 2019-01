© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi si tornava in campo per concludere la sedicesima giornata del Campionato Primavera 1. Incredibile l'Atalanta che perde, sonoramente in casa, con il Genoa. Mentre il Torino di Coppitelli non perde la concentrazione e con un bel poker di gol batte il Palermo. I granata si riprendono la vetta. Ecco di seguito tutto il programma, i risultati e la classifica aggiornata.

Le gare in programma:

Fiorentina-Chievo Verona 1-3

Cagliari-Inter 1-2

Sampdoria-Juventus 4-0

Milan-Napoli 1-0

Sassuolo-Roma 0-3

Empoli-Udinese 2-0

Atalanta-Genoa 2-4

Torino-Palermo 4-0

La classifica:

Atalanta 35

Torino 35

Roma 32

Fiorentina 31

Inter 30

Juventus 25

Napoli 22

Cagliari 20

Sampdoria 18

Sassuolo 18

Palermo 18

Chievo Verona 17

Genoa 17

Milan 14

Empoli 14

Udinese 12