© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

A margine della gara tra Italia-Moldavia, interviene a Rai Sport il tecnico del Catania, Andrea Camplone. Queste le sue parole: "Buon approccio per l'Italia U21, Moldavia, però, abbastanza rinunciataria con linee molto strette. Italia molto paziente, ma Kean e Scamacca hanno fatto un buon primo tempo. Nicolato? Lavora molto bene, è preparato". Sul Catania: "Contro il Potenza non sarà facile, sul sintetico non sarà facile, abbiamo fatto un bel inizio di campionato, speriamo di continuare così"