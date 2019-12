Fabio Cannavaro non ha dubbi circa il suo futuro. Il campione del mondo, fresco vincitore della Super League col suo Guangzhou Evergrande, ha sciolto ogni riserva nell'intervista rilasciata questa mattina a Il Mattino: "Sono contento, abbiamo vinto tra mille difficoltà e infortuni. Non era semplice. Ora resto lì altri tre anni, mi sono incontrato con il grande capo gli ho spiegato per bene che la storia della sospensione non era una cosa normale in Europa. Lui ha ridimensionato, mi ha spiegato che tanti suoi manager fanno così. Sto bene in Cina, si vive molto meglio di quello che in tanti raccontano".

Cannavaro ha parlato anche dell'ammutinamento a suo favore da parte della squadra dopo che il patron lo aveva sospeso: "È stato un buon momento perché ho capito di aver lavorato bene, è stato bello vedere la fiducia dei miei giocatori".

Sono stati 72 i punti collezionato dalla truppa di Cannavaro in 30 giornate di campionato, con 23 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.