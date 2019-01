© foto di Federico De Luca

Intervistato da Il Mattino, Fabio Cannavaro parla dei fatti di San Siro e del razzismo nel mondo del calcio: "Quello che è successo a San Siro è una pagina nera per il nostro calcio. La gara andava interrotta senza se e senza ma. Ancelotti ha perfettamente ragione. Ci si ferma e arrivederci. Quanti insulti razzisti ho ricevuto in carriera? Forse persino più io che il mio amico Thuram. Ma, sbagliando probabilmente, li ho sempre considerati degli sfottò, un modo della tifoseria avversaria per dimostrare il timore nei tuoi confronti. Però è chiaro che chiamare terrone un calciatore o fare buu a uno di colore è razzismo punto e basta. E non va bene. Cosa si può fare? Gli stadi sono terra di nessuno. Si pensa che prima, durante e dopo una partita quello che si fa resta impunito. Non è così. Ecco, si parta da qui".