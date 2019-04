Caos Fiorentina, Tenerani: "Giuste le dimissioni di Pioli. Ora Montella?"

Il giornalista Mario Tenerani è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulle dimissioni di Stefano Pioli da allenatore della Fiorentina: "Pioli ha la schiena dritta, per me ha fatto bene a dimettersi. Ora che succede? C’è un allenatore che è tesserabile, ovvero Montella, che fino a ieri però non aveva ricevuto comunicazioni. Non credo che la società voglia un traghettatore ma proverà subito a prendere un tecnico che guiderebbe la squadra anche la prossima stagione".