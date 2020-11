Caos tamponi, il dott. Nanni: "Un debolmente positivo è positivo: va segnalato e isolato"

Gianni Nanni non ha dubbi: un calciatore "debolmente positivo" al coronavirus va trattato come un positivo a tutti gli effetti, dunque segnalato alla Asl e isolato. Il medico sociale del Bologna, nonché rappresentante dei medici di Serie A in Commissione Figc, lo ha spiegato in un'intervista esclusiva ai microfoni di Tiki Taka, sottolineando anche la necessità di un laboratorio unico per l'analisi dei tamponi per evitare discrepanze nei risultati: "Non dobbiamo avere dei laboratori che su questo argomento danno dei risultati diversi: il positivo e il negativo sullo stesso soggetto non possono essere. Un laboratorio centralizzato semplifica problemi ed è più facile avere un metodo che è uguale per tutti. Il fatto di avere laboratori che si esprimono in maniera diversa sullo stesso soggetto, con prelievo fatto nello stesso modo e poca distanza l’uno dall’altro, questo crea qualche imbarazzo: perché uno lo da positivo e un altro lo da negativo?".

Sul gene N e il caso Immobile: "Se quel gene riporta positività, quindi individua una positività nel soggetto, questo è positivo. Avessi un giocatore positivo al gene N? Lo dovrei immediatamente segnalare all’ASL, anche se debolmente positivo", le parole riportate da SportMediaset.