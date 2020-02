vedi letture

Capello: "I puristi diranno che quello dell'Atletico non è calcio. Ma Simeone è stato perfetto"

L'ex allenatore Fabio Capello ha parlato nello studio Champions League di Sky Sport della prestazione dell'Atletico Madrid elogiando il lavoro di Diego Pablo Simeone capace di imbrigliare il Liverpool campione in carica e grande favorito per la vittoria della Champions League: “Il Cholo ha preparato la partita in maniera fantastica. Robertson e Alexander Arnold non sono mai riusciti a farsi vedere come loro solito e i loro cross non sono mai riusciti ad andare a segno. L’Atletico è troppo forte sui palloni alti e quando deve difendere in area e ha imbrigliato in maniera perfetta l’attacco del Liverpool che ha avuto una sola chiara occasione con Salah che di testa ha sbagliato. I puristi diranno che questo non è il calcio, ma se hai davanti un avversario più forte devi interpretare così la partita. I giocatori dell’Atletico hanno fatto tutto in maniera perfetta e forse anche qualcosa di più”