Capello: "Ibra è il pastore del gregge rossonero. Inter non ha più scuse"

Fabio Capello, tramite i microfoni di Sky Sport, ha parlato del prossimo derby di Milano e della lotta scudetto che vede impegnate Juventus, Inter e Lazio: "Il derby è una partita difficile per tutti, anche per la squadra favorita che in questo momento sembra essere l'Inter. Il derby è un qualcosa di diverso, i giocatori si trasformano e riescono a dare qualcosa in più. Per il Milan sarà importante Ibrahimovic, è il pastore che guida il gregge. E' un giocatore che da tutto, si prende la responsabilità di guidare la squadra e quando non c'è il Milan perde consistenza, gli viene un po' il braccino e i giocatori non fanno più gli stessi movimenti. A San Siro poi diventa tutto più difficile, magari anche un passaggio non lo rischi. L'Inter con Eriksen? L'Inter non ha più scusanti, ha doppi giocatori in tutti i ruoli, spero che non tutti vogliano sempre e solo giocare ma che abbiano voglia di seguire l'allenatore. Young lo conosco, è un bel giocatore con dinamismo e cross. Non è un goleador ma dà il suo apporto. Eriksen lo feci acquistare a Baldini al Tottenham, giocava nell'Ajax e gli vidi giocare delle partite con la Nazionale. Ha qualità, tempismo e giocata verticale. Secondo me l'Inter ha un giocatore simile come Sensi, ho sempre detto che lui e Barella sono di livello assoluto. Ora Conte deve solo fare delle scelte. Il gap con la Juve è sicuramente diminuito, l'Inter si è avvicinata e la Lazio gira a memoria. Quella di Inzaghi è davvero una bella squadra. Ci sarà da lottare fino alla fine, dopo tanti anni si torna a combattere fino alla fine per il campionato. L'Inter non ha più scusanti perché ha tutto, la Juve senza acquisti si ritiene a posto così ma dico di fare attenzione alla Lazio".