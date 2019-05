© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite degli studi di Sky Sport, l'esperto allenatore Fabio Capello ha criticato non poco la prova di Lorenzo Insigne in Napoli-Cagliari: "Il Napoli ha sprecato tante occasioni questa sera. Insigne? Ha giocato da Insigne, è insipido. Ma c'è da dire che ci vogliono coraggio e delle capacità per tirare un rigore al 98'. Diciamo che ha messo un po' di sale sul finale, la partita va salvata".