Fabio Capello commenta la sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus. Da Montecarlo, l'ex mister dei bianconeri ha detto: "Sarà una gara interessante perché la Juve ha ritrovato la sua difesa e un giocatore fondamentale come Chiellini. L’Atletico non è al top, ma Simeone è bravissimo a caricare i suoi e a tirare fuori il meglio dal gruppo. Ronaldo? Quelle di Champions sono le sue partite e la Juventus lo ha acquistato perché garantirà un qualcosa in più. Ho vissuto sulla panchina del Real i derby di Madrid e so come i tifosi dell’Atletico lo accoglieranno. Per loro è ancora un giocatore del Real", le parole di Don Fabio riportate dal Corriere dello Sport.