© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Capello, ospite nello studio di Sky Sport, ha presentato il ritorno della semifinale di Champions League fra Liverpool e Barcellona: "L'unica speranza per il Liverpool è che il Barcellona si sia adagiato su questo risultato e vada in campo rilassato. Questo potrebbe essere un grave errore, la speranza dei Reds è trovare un gol all'inizio e cercare l'impresa. E' vero però che il Barcellona, a livello realizzativo, è una grandissima squadra e non puoi rilassarti un attimo".