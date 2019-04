Capello: "Per Montella quella con la Juve sarebbe la vittoria dell'anno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Capello, nel giorno di Juventus-Fiorentina, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it. Queste le sue parole: "Ormai è da anni una gara sentita da tutti i tifosi. Chiaramente in modo maggiore da quelli viola, ma anche per i bianconeri le partite contro la Fiorentina non sono come le altre. Per la squadra di Montella vincere oggi sarebbe la vittoria dell’anno. La Juve è sicuramente in un momento delicato. Tra i bianconeri ci sarà una grandissima amarezza per l’eliminazione dalla Champions League avvenuta martedì contro l’Ajax. La voglia di rifarsi è tanta. Comunque alla Juventus basta un pareggio quindi per loro è vista come una partita per festeggiare l’ottavo scudetto consecutivo. Niente di più”.