Capello sulla finale: "Reds favoriti, per Klopp è il momento di vincere"

Fabio Capello, ex tecnico che ha vinto la Coppa dei Campioni con il Milan, ha parlato a Sky Sport poco prima della finale di Champions tra Tottenham e Liverpool. "Quanto conta la storia? Tantissimo, ti dà sicurezza e personalità. Anche un certo valore in campo, giochi meglio. In queste gare c'è tuttavia qualcosa di diverso, un tecnico come Klopp non ha mai vinto la Champions e credo che questa volta possa essere arrivato il momento di alzare la coppa al cielo. In questo momento il Liverpool ha qualcosa in più, bisogna però prestare attenzione al Tottenham perché è una formazione attenta all'avversario e questo potrebbe mettere in difficoltà i reds", le parole di Capello.