Juve, dalla Francia un'occasione in prestito: contatti col PSG per Ugarte

La Juventus del futuro guarda anche in Francia, a quella che può essere un'occasione di mercato. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, tra i nomi al vaglio del direttore sportivo bianconero Giuntoli vi sarebbe anche Manuel Ugarte, centrocampista uruguaiano che fatica a trovare spazio nel Paris Saint-Germain e potrebbe diventare un affare a prezzo di saldo. O meglio, a formula di saldo.

Arrivato a Parigi per 60 milioni di euro la scorsa estate, Ugarte è partito titolare, ma ha progressivamente perso il posto in favore di Zaire-Emery. In questa Ligue 1 ha giocato ventitré partite, di cui diciannove da titolare. Considerato l'esborso per portarlo alla corte di Luis Enrique, è difficile che il PSG possa fare particolari sconti, ma gli ottimi rapporti fra Giuntoli e Luis Campos, che ai tempi del Napoli orchestrarono l'affare Osimhen, potrebbero portare anche all'ipotesi di un prestito che converrebbe a entrambi.

A quel punto, Ugarte diventerebbe un'occasione e non escluderebbe obiettivi più costosi. Il centrocampo della Juve, del resto, è potenzialmente da rifare: tornerà Fagioli, ma Rabiot e McKennie sono due punti interrogativi. L'idea, peraltro, è quella di affiancare a Locatelli un regista vero, per liberare l'ex Sassuolo da compiti che fatica a reggere. Il preferito, in generale, resta Teun Koopmeiners, che l'Atalanta valuta almeno 60 milioni di euro e che in Premier League ha la fila.