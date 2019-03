© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le parole dell'allenatore Fabio Capello sull'impresa della Juventus ieri sera in Champions League, direttamente dagli studi di Sky Sport: "Una vittoria come quella di ieri lascia soprattutto la convinzione di poter vincere con tutti, soprattutto in casa: allo Stadium chiunque può cadere. Ad Allegri va dato il merito di aver avuto una lucidità tattica unica. Spinazzola? Personalità fantastica, bestiale giocare così all'esordio. C'è chi gioca con paura, lui no".