Diego Costa protagonista di Capodanno, almeno sui social lo scherzo al fratello Jair Costa. L'attaccante dell'Atletico Madrid ha posizionato una pentola piena di petardi accesi sul letto del fratello che stava dormendo. Il risveglio, per Jair, è stato a dir poco esplosivo. In basso il video comparso sui social:

Jair Costa waking up to fireworks set off by his brother Diego Costa #DiegoCosta pic.twitter.com/wVuMqkI32Q

— ⚽️nlyFooty (@OnlyFooty2) 2 gennaio 2019