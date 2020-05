Cappa non ha dubbi: "Hugo Sanchez era molto più intelligente di Cristiano Ronaldo"

L'ex giocatore ed ex allenatore argentino, Angel Cappa, ha ricordato così le grandi gesta in campo dello storico attaccante messicano Hugo Sanchez, definendolo superiore persino a Cristiano Ronaldo: "Hugo era molto più intelligente di Cristiano Ronaldo. CR7 è potente, forte con entrambi i piedi e bravo anche di testa, ma Sanchez era molto più vivo dentro l'area avversaria. Era un attaccante che sapeva ingannare i difensori muovendosi in continuazione con e senza palla, Hugo Sanchez era davvero eccezionale in tutto e per tutto", le sue parole a Record.