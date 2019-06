Caputi (Il Messaggero): "Totti-Roma? Si tratta di un vero uragano"

"Si tratta di un uragano vero e proprio". Massimo Caputi, responsabile delle pagine sportive de Il Messaggero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando brevemente l'addio di Francesco Totti alla Roma: "Mi pare di aver capito, dalla sua conferenza, che chi decide nella Roma non vuole che Totti dia il suo contributo. Penso che Francesco abbia a parlato sotto tante vesti, e che la stragrande maggioranza dei tifosi della Roma si sia sentita rappresentata".

Come ne esce la dirigenza della Roma? "Credo che adesso inizi un'altra epoca, un'altra storia della Roma. La popolarità e il feeling hanno raggiunto i i minimi storici, non sarà facile. Come sempre però sarà il campo a dare i responsi".