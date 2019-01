Carbone: "Godin giocatore già pronto e che l'Inter non ha"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto telefonicamente su Sky Sport, il vice allenatore del Venezia Benny Carbone ha parlato del possibile arrivo di Godin all'Inter: "E' un giocatore che ci può stare. E' un giocatore che a me piace e che l'Inter non ha. E' un giocatore che sta facendo bene all'Atletico e arriva in Italia già pronto per dare un contributo alla squadra di Spalletti. E' un acquisto azzeccato".

Zennaro?

"E' un 2000 e devo dire che nell'ultima partita col Carpi Zenga l'ha fatto giocare titolare e in conferenza gli ho fatto i complimenti. Ha giocato da veterano, è un giocatore predisposto al sacrificio. Ha qualità tecniche fuori dalla norma, ne sentiremo parlare presto".