Carrera non ha dubbi: "Conte diverrebbe il primo tifoso dell'Inter"

© foto di Federico De Luca

Intervistato da Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati', Massimo Carrera, ex tecnico dello Spartak Mosca, si esprime sull'arrivo dato ormai come imminente di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter: "Questo è un mondo di professionisti. Diventerebbe il primo tifoso dell'Inter, ma è normale che sia così. E' uno dei migliori allenatori al mondo, può dare un'impronta importante alla squadra". A proposito della successione di Massimiliano Allegri alla Juventus, Carrera aggiunge: "Il prossimo tecnico avrà sicuramente carisma e quando arriverà alla Juve capirà subito che in bianconero bisogna vincere tutti gli anni. Non sono più i tempi in cui arrivò Conte, lì si arrivava da 2 settimi posti".