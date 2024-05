Napoli, Conte si allontana. Nuovo contatto con Italiano: il punto sulla panchina azzurra

vedi letture

Antonio Conte, almeno di colpi di scena a oggi impronosticabili, non sarà il prossimo allenatore del Napoli. L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana non ha mai fatto troppi passi in avanti in direzione del club partenopeo e come riportato da Rai Sport il nome che torna di moda in casa azzurra è quello di Vincenzo Italiano, che ieri ha affermato di essere concentrato solo sulla stagione della Fiorentina, che scenderà in campo stasera contro il Club Brugge nella semifinale di andata di Conference League, ma che potrebbe certamente accettare i campioni d'Italia uscenti. Il Napoli ha infatti contattato il suo entourage per un nuovo e forse decisivo vertice ed ha chiesto a Italiano di non firmare per altri club in attesa di questo nuovo incontro.

Le parole di Italiano.

"Per me esiste il Brugge, il resto sono solo chiacchiere: Napoli, Bologna, Milan, Torino, poi? Ho letto anche il Marsiglia. Se stiamo ad ascoltare tutte queste voci... La massima attenzione è sulla gara di Conference League". Con queste frasi Vincenzo Italiano ha chiuso la porta, per il momento, alle voci sul suo futuro, per concentrarsi sul presente, ma non è un mistero che il tecnico della Fiorentina stia pensando di allenare altrove a partire dalla prossima stagione e il Napoli sarebbe senza ombra di dubbio la sua prima scelta.

Conte e il modulo.

Antonio Conte rappresentava, e forse rappresenta ancora, la prima scelta di Aurelio De Laurentiis, che però deve fare i conti anche con il modulo che il prossimo allenatore metterebbe in campo. il 4-3-3 è il migliore, viste le caratteristiche della rosa, e allora ecco che Italiano torna prepotentemente di moda, con il discorso comunque rimandato alle prossime settimane.