Caso Suarez, la procura FIGC chiede a Perugia copia dell'ordinanza e altri atti

Ambienti federali, "Chinè in contatto con Cantone"

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Il capo della procura della Federcalcio, Giuseppe Chinè, chiederà a breve a Raffaele Cantone copia dell'ordinanza di oggi e di tutti gli altri "atti ostensibili" (ovvero quelli che possono essere resi noti) dell'indagine di Perugia sulla vicenda Suarez. Lo apprende l'ANSA in ambienti federali. "Non appena venuto a conoscenza dell'apertura dell'inchiesta di Perugia, a fine settembre, Chinè aveva a sua volta aperto un fascicolo sulla vicenda in ambito giustizia federale e da allora - sottolineano ancora da via Allegri - è in contatto con Cantone". (ANSA).