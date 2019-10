L'ex attaccante Antonio Cassano, ospite negli studi di Tiki Taka su Italia 1, ha espresso il suo parere sui problemi offensivi del Napoli, e di gestione del reparto da parte del tecnico Ancelotti. Ecco le parole dell'ex Inter, Milan, Roma e Sampdoria tra le altre: "Per me il problema è che Ancelotti non vede Lorenzo. E anzi, credo che abbia voluto prendere Lozano proprio perché sperava che Insigne se ne andasse via".