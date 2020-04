CEO Twitter dona un miliardo di dollari per combattere il COVID-19. È un 1/3 del suo patrimonio

Jack Dorsey, amministratore delegato e co-fondatore di Twitter, dona un miliardo di dollari per la lotta contro il Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso, ovviamente con un tweet: "Sto trasferendo un miliardo di dollari delle mie azioni di Square (circa il 28% del mio patrimonio personale) su StartSmall per finanziare i soccorsi globali al COVID-19". Dorsey, CEO non solo di Twitter ma anche dell'azienda Square, ha promesso di tenere aggiornato un elenco delle varie donazioni che farà il suo fondo in un documento pubblico.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020