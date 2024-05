Rivoluzione estiva per il Napoli, ecco gli 8 calciatori che sicuramente andranno via

Sono almeno otto i calciatori del Napoli che lasceranno il club partenopeo nella prossima finestra di calciomercato. Come ricorda 'Radio Kiss Kiss', Osimhen, Zielinski, Demme Gollini, Traore, Dendoncker, Ostigard e Lindstrom sono tutti calciatori destinati per motivi diversi a cambiare squadra al termine di questa stagione ormai agli sgoccioli. Una vera e propria rivoluzione a cui sta lavorando il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna e che partirà una volta scelto il nuovo allenatore.

Classifiche a confronto. Di seguito il dato delle venti squadre di Serie A

Inter 89 punti (+23 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 35 giornate)

Milan 71 (+10)

*Juventus 66 (-3)

Bologna 64 (+17)

**Atalanta 60 (+2)

Roma 60 (+1)

Lazio 56 (-9)

Napoli 51 (-32)

**Fiorentina 50 (+4)

Torino 47 (-2)

Monza 45 (-4)

Genoa 43 (in Serie B)

Lecce 37(+5)

Hellas Verona 34 (+4)

Cagliari 33 (in Serie B)

Frosinone 32 (in Serie B)

Empoli 32 (-7)

Udinese 30 (-16)

Sassuolo 29 (-15)

Salernitana 15 (-23)

*= Il confronto non tiene conto della penalizzazione comminata nella scorsa stagione

*==Una giornata in meno. Confronto con le prime 34 giornate della Serie A 2022/23