CEO Roc Nation: "Combineremo la storia del Milan alla nostra capacità di creare cultura"

Michael Yormark, Co-CEO di Roc Nation, ha parlato al sito ufficiale del Milan della nuova partnership fra il club rossonero e la società di eventi di Jay-Z: "Roc Nation è entusiasta di intraprendere questa partnership così unica con il Milan. Entrambi i brand sono fortemente impegnati verso la comunità come ampiamente dimostrato dal successo dell’evento 'From Milan with Love'. Non vedo l’ora di creare ulteriori opportunità insieme che, facendo tesoro del successo di quell’evento, combinino l'integrità della grande storia del Club e la capacità distintiva di Roc Nation di creare e muovere cultura".

