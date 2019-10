Cerruti sul Milan "Dopo le figuracce di Giampaolo ecco quelle del club"

Editoriale durissimo quello a firma del giornalista di Alberto Cerruti sulle colonne di 'MilanNews.it'. "Dopo le figuracce di Giampaolo ecco quelle della società che voleva Spalletti ma ripiega su Pioli", il titolo del fondo a firma della storica firma della 'Gazzetta dello Sport' che attacca la società rossonera per il modo in cui sta gestendo questo difficile momento. Ecco un estratto: "Le grandi società e i grandi dirigenti devono avere le idee chiare, pensando alla soluzione migliore senza lasciarsi condizionare da nulla. Per questo l’uomo più adatto ci sembrava rimaneva Ranieri, non soltanto perché meno costoso ma soprattutto perché in condizioni d’emergenza sa trasmettere subito la sua esperienza e il suo buon senso, con grande chiarezza. Evidentemente, però, la caccia al nome è più importante della caccia alla sostanza e quindi in bocca al lupo a Pioli, se oggi si troverà l’accordo con lui. Ma soprattutto in bocca al lupo al Milan che rischia di buttare via un'altra stagione, bruciando Boban e Maldini, anche se non sarebbe giusto far pagare soltanto a loro l’eventuale fallimento della rincorsa a un posto europeo. Come Maldini ha sbagliato a scegliere Giampaolo, il fondo Elliott che ha ignorato l’esperienza di Gandini preferendo puntare su Gazidis, dovrà rispondere di tutte le sue scelte, perché è troppo facile scaricare le colpe sempre sugli altri. E proprio questo è il problema del Milan in cui manca un vero presidente che decida, meglio ancora se con la stessa passione dei tifosi. Perché a costo di far arrabbiare i troppi ingrati che non gli perdonano il suo crepuscolo rossonero, il miglior Milan c’era e vinceva quando decideva il miglior Berlusconi".