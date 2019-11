Negli studi di Tiki Taka, l’ex arbitro Graziano Cesari commenta l’episodio da possibile rigore di De Ligt in Torino-Juventus: “L’olandese cerca di togliere il braccio, ma non ci riesce assolutamente. Pjanic si porta subito le mani dietro la schiena, il braccio di De Ligt invece è largo. Bisogna stabilire se c’è prima un fallo di Belotti su Bonucci, io avrei fischiato fallo in attacco. Se l'arbitro non vede il fallo, deve andare a giudicare il mani e in questo caso è rigore. Ne è stato fischiato uno identico a Lecce".