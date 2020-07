Cesari: "Ok il rigore concesso al Milan. Theo Hernandez era da rosso diretto"

Intervenuto ai microfoni di ‘Pressing’ in onda su Italia 1, l’ex arbitro Graziano Cesari ha commentato l’arbitraggio di Napoli-Milan: “Io credo che il rigore concesso al Milan sia incontestabile, Bonaventura controlla il pallone e Maksimovic lo tocca, credo che ci sia poco da dire. È assolutamente calcio di rigore. A mio parere c’era un rigore per il Napoli per fallo di Leao su Elmas, non so perché l’arbitro non sia andato a rivederlo. Era sicuramente un’azione da andare a rivedere al VAR”.

Su Theo Hernandez: “L’arbitro non se l’è sentita di espellerlo, ma a mio avviso c’era rosso diretto, con il piede a martello va direttamente sull’avversario. Sono immagini che fanno capire che in questi casi non ci può essere un provvedimento intermedio come l’ammonizione, non si può entrare così a gamba tesa direttamente sulla tibia dell’avversario, questo è rosso. Ultimamente ci si concentra più sui falli di mano e magari vengono tollerate entrate del genere, non è il primo caso del genere in questo campionato”.