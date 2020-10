Champions, Juve-Barca sul filo, Inter favorita in Ucraina: le quote delle sfide

Pronostici positivi anche per Atalanta e Lazio

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - E' un match delicato per entrambe le squadre quello di mercoledì sera all'Allianz Stadium, non tanto in chiave qualificazione ma piuttosto perchè sua Juve, sia Barcellona sono alla ricerca di un nuovo percorso che passa anche per la conquista del primo posto nel loro girone di Champions. Il pronostico degli analisti Snai è sul filo dell'equilibrio, con una leggera sfumatura bianconera: il segno 1 vale 2,60, il 2 catalano si ferma a 2,70, il pareggio vale 3,40. Il secondo turno di Champions vedrà in campo domani Inter e Atalanta. La squadra di Conte va a Kharkiv a incontrare lo Shakhtar Donetsk e per Snai i nerazzurri sono favoriti nonostante l'exploit degli ucraini in casa del Real Madrid: il segno 2 è a 1,83, il pari a 3,85, la vittoria ucraina si gioca a 4,00. La sconfitta dei Blancos e il pareggio dell'Inter a San Siro contro il Moenchengladbach hanno comunque complicato il discorso qualificazione. Spagnoli (1,53) e nerazzurri (1,63) restano favoriti, ma tedeschi (2,15) e ucraini (2,20) non sono lontani. L'Atalanta riparte dal successo esterno con il Midtjylland e gioca con l'Ajax una sorta di spareggio qualificazione, considerando il Liverpool verosimilmente in porto. Quote favorevoli ai bergamaschi, con il segno 1 a 1,80. L'Ajax ha perso in casa con il Liverpool al debutto (0-1), poi in Eredivisie ha seppellito il Venlo con un insolito 0-13. Una vittoria al Gewiss Stadium pagherebbe 3,80, un pareggio vale 4,25. Reduce dal grande successo con il Borussia Dortmund, la Lazio gioca sul campo del Bruges. Trasferta insidiosa, ma biancocelesti sono leggermente favoriti, a 2,40. Il successo dei belgi è dato a 2,90, il pareggio a 3,45. La Lazio è favorita anche per il primo posto nel girone, a 2,00. Il Dortmund segue a 2,60. (ANSA).