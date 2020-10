Champions, l'Inter in Ucraina va a caccia del riscatto. Tutte le quote sulla sfida con lo Shakhtar

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - L'Inter torna a concentrarsi sulla Champions: dopo il pareggio in extremis con il Borussia Moenchengladbach i nerazzurri affrontano la delicata trasferta a Donetsk contro lo Shakhtar. I nerazzurri hanno bisogno dei 3 punti e, per gli esperti di Sisal Matchpoint, riusciranno a fare risultato: sono favoriti, a 1,78. La vittoria dei padroni di casa vale 4,10, il pari 3,90. Fiducia nell'Inter da parte dell'88% degli scommettitori. Con 7 gol in 6 partite, tra cui una doppietta nella prima sfida di Champions, Lukaku si candida a essere uno dei grandi protagonisti del match: anche stavolta ha ottime chance di finire sul tabellino marcatori, a quota 200, un'altra doppietta è proposta a 6,25. Tra gli ucraini, Tete, già in gol con il Real Madrid, è uno da tenere d'occhio: la sua rete vale 5,00. Più probabile la marcatura di Dentinho, a 4,00. Dopo il mezzo passo falso con il Monchengladbach, la quota sulla qualificazione interista si è leggermente alzata a 1,57. La vittoria del girone vale 2,75, poco superiore al 2,25 del favorito Real Madrid. In campo europeo l'Atalanta ha l'occasione di archiviare subito le due sconfitte di campionato. I nerazzurri ospitano l'Ajax, imbattuta nelle ultime 9 trasferte di Champions e da 7 partite contro squadre italiane. Le quote, però, favoriscono la Dea, a 1,80, si sale a 3.90 per la vittoria dell'Ajax, il pareggio è a 4.10. Il 68% degli scommettitori punta sul riscatto dell'Atalanta, il 25% ha invece scelto il successo degli olandesi. Il punto di forza degli uomini di Gasperini è l'attacco, con 21 gol in 10 partite di Champions League e una media di 2,1 reti a partita: anche stavolta i nerazzurri non si smentiranno, la rete in entrambi i tempi è a 2,00, la vittoria combinata all'Over 2,50 è a 2,10. Nessun dubbio sulla qualificazione agli ottavi della Dea, a 1,33. (ANSA).