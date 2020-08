Champions: Psg-Bayern; Bolsonaro a Neymar 'siamo tutti per te'

Presidente appare in video e augura 'buona partita' a O Ney

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 22 AGO - Il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro fa gli auguri a Neymar, e lo sprona, in vista della finale di Champions League di domani tra Paris SG e Bayern Monaco. Bolsonaro appare infatti in un video, diventato virale in Brasile, in cui è vestito con la maglia dell'ABC di Natal, club del Rio Grande do Norte, in cui, dopo essersi proclamato "tifoso fino alla morte" di questa squadra (in realtà è un fan anche del Palmeiras), si rivolge a O Ney. "Ciao Neymar, buona partita - dice il Presidente -. Siamo qui a tifare tutti per te. Il papà è acceso". Quest'ultima frase ("o pai tà on") è quella utilizzata da Neymar sui social per celebrare le vittorie con il Paris SG. (ANSA).