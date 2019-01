Chievo, martedì la ripresa degli allenamenti a Veronello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora pochi giorni e i gialloblù torneranno a Veronello per dare il via alla seconda parte di stagione. La Serie A ricomincerà sabato 19 gennaio, ma il ChievoVerona disputerà la 1^ Giornata del girone di ritorno in posticipo lunedì 21 gennaio alle 19.00 sul campo della Juventus.

Questo il programma dettagliato degli allenamenti: la ripresa è fissata per martedì 8 gennaio.

Martedì 08/01

Ritrovo a Veronello alle 12.30 e allenamento alle 14.30

Mercoledì 09/01

Allenamento alle 10.30 e alle 14.30

Giovedì 10/01

Allenamento alle 14.30

Venerdì 11/01

Allenamento alle 10.30 e alle 14.30

Sabato 12/01

Amichevole a Veronello alle 14.15 con il Rovereto. Ingresso libero.

Domenica 13/01

Riposo.

Lunedì 14/01

Riposo.

Martedì 15/01

Allenamento alle 14.30