© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nenad Tomovic, ex compagno di squadra di Davide Astori in viola, racconta al Corriere Fiorentino il suo ricordo dello scomparso capitano viola: "Ci ha uniti un rapporto di amicizia sincera. Spesso mi torna in menta la festa a sorpresa che gli abbiamo fatto per il suo trentesimo compleanno. Ho in mente il suo sorriso, la gioia che quella piccola festa gli generò. Quella sera, come era già successo altre volte, ci siamo divertiti insieme. Come un vero gruppo di amici".