© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ChievoVerona International comunica d'aver concluso un accordo strategico con Infinity Global Sports, prestigiosa football hub con sede in Lussemburgo e parte del panel di sponsor al GlobeSoccer Award di Dubai. Tale partnership è parte integrante del piano di sviluppo internazionale dell'academy del ChievoVerona e ha come mission la possibilità di offrire a tanti ragazzi che provengono da diverse realtà sociali e calcistiche un'opportunità di crescita puntando sulla qualità. A tale proposito ha suscitato particolare interesse il format innovativo The Draft Wyscout di proprietà di Infinity Global Sports.