Chiusa l'esperienza con l'U17 di San Marino Selva si guarda intorno

© foto di Gianluigi Rossi

Dopo aver chiuso l’avventura da calciatore, una carriera ultraventennale che lo ha visto protagonista per tanti anni sopratutto nella nostra Serie C – con le maglie fra le altre di Catanzaro, SPAL, Sassuolo, Padova ed Hellas Verona – Andy Selva, mito del calcio sammarinese (primatista di presenze e di gol con la Nazionale del Monte Titano) ha deciso di continuare nel mondo del calcio, questa volta sedendosi in panchina. Terminata l’esperienza positiva alla guida dell’Under 17 di San Marino, a cui ha dato un’identità e un gioco nonostante sia meno attrezzata di tante altre, Selva è ora pronto a misurarsi in una nuova avventura che possa permettergli di crescere come allenatore alzando il livello rispetto a quello di selezionatore di una nazionale giovanile.