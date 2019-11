Ciliverghe-Brescia 1-4: assente Balotelli, bene Morosini e Zmrhal

Fonte: dal nostro inviato a Ciliverghe, Brescia

Il Brescia trionfa nel test match amichevole contro il Ciliverghe Calcio, compagine lombarda che milita in serie D. Le Rondinelle si sono imposte per 4-1 grazie alle reti di Morosini (doppietta), Zmrhal e Donnarumma: assente Balotelli, che si è unito alla squadra soltanto dopo il calcio di inizio, abbandonando il centro sportivo al termine della prima frazione.

Tante indicazioni per mister Grosso, con Zmrhal e Morosini tra i migliori in campo. Il centrocampista ceco, dopo aver trovato poco spazio in campionato, ha dimostrato di poter dare il suo contributo nell'eventuale 4-3-3 tanto caro a mister Grosso. Vittoria importante soprattutto per il morale, le critiche dopo il ko interno contro il Torino pesano ancora.

LE FORMAZIONI - Grosso parte con un 4-3-3, suo marchio di fabbrica già a Verona e Bari. Il tecnico dei biancoblù manda in campo Zmrhal sulla sinistra, con Ayé sulla corsia opposta. Matri unica punta, con il trio composto da Morosini, Viviani e Tremolada in cabina di regia. Donnarumma in panchina, Balotelli non impiegato. Non un buon momento per l'attaccante azzurro, indipendentemente dalle scelte effettuato in questo test match.

SUBITO ZMRHAL - Il primo cambio evidenzia subito una squadra più propositiva, con Zmrhal libero di agire sulla corsia mancina. I movimenti del numero 8 creano spazi in attacco, al 4' arriva una conclusione del ceco che termina direttamente sul fondo. Dopo un minuto è Morosini ad aprire le marcature, il direttore di gara convalida nonostante la segnalazione di offside da parte del guardalinee.

Al 22' va in gol Zmrhal, dopo pochi minuti Morosini segna la seconda rete di giornata con un gran tiro al volo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel finale di tempo i padroni di casa ci provano con Franzoni, ma Alfonso devia in corner. La prima frazione si chiude con il Brescia in vantaggio 3-0.

SPAZIO AI CAMBI - Nella ripresa il tecnico dei lombardi effettua otto cambi, con Bisoli e Romulo in mediana e la coppia della promozione Torregrossa-Donnarumma in attacco. Le Rondinelle non trovano più spazi come il primo tempo, i padroni di casa alzano la linea di difesa e diventano più pericolosi in area. Al 13' ci pensa De Angelis a siglare il gol per il Ciliverghe, il numero 10 sfrutta un errore collettivo da parte della difesa biancoblù. Al 17' il Ciliverghe sfiora il gol del 3-2, pallone che termina alto sopra la traversa. Al 23' Brescia ancora pericoloso con Sabellli su calcio di punizione, ma la traversa nega il gol al numero 2. Dopo un minuto ci pensa Donnarumma a trovare il gol del 4-1 grazie ad un suggerimento di Bisoli. Finisce 4-1, con Grosso che può proiettarsi già alla gara contro la Roma con qualche indicazione in più.

IL TABELLINO

Ciliverghe Calcio-Brescia 1-4 (0-3 primo tempo)

Marcatori: 5' pt Morosini (B), 22' pt Zmrhal (B), 28' pt Morosini (B), 13' st De Angelis (C), 24' st Donnarumma (B)

Ciliverghe (4-3-1-2): Valtorta, Manu Aning, Avesani, Garofalo, Menni; Vignali, Maspero, Miglio; Franzoni; Berta, Confalonieri. Allenatore: Filippo Carobbio

Brescia (4-3-3): Alfonso (dal 56' Andrenacci); Semprini (dal 46' Sabelli), Gastaldello (dall'84' Russignoli), Mangraviti, Martella (dal 46' Curcio); Morosini (dal 46' Bisoli), Viviani (dall'84' Papetti), Tremolada (dal 46' Romulo); Ayé (dal 46' Torregrossa), Matri (dal 46' ), Zmrhal (dal 74' Mateju). A disposizione: Andrenacci, Sabelli, Mateju, Lussignoli, Donnarumma, Papetti, Curcio, Torregrossa, Bisoli, Romulo. Allenatore: Fabio Grosso