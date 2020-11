Cina, favola Wuhan: dopo l'incubo Covid-19 si salva anche dalla retrocessione

vedi letture

Vince spareggio Zhejiang con gol di Li, 2000 tifosi in trasferta

(ANSA) - SHANGAI, 23 NOV - Wuhan sorride di nuovo. Dopo aver sconfitto il Covid, visto che in questa città di 11 milioni ora non ci sono restrizioni e la gente circola liberamente, adesso tocca al calcio. Infatti il Wuhan Zall, squadra con un vasto seguito in loco, si è salvata dalla retrocessione e ha mantenuto il posto nella 'Chinese Super League' (CSL) vincendo per 1-0 lo spareggio di ritorno (2-2 all'andata) contro lo Zhejiang Greentown. Questo era il club che si era classificato al secondo posto della serie B, battuto grazie al rigore trasformato dal capitano Li Hang, che è anche il beniamino dei tifosi visto che è nato proprio a Wuhan ed è considerato l'uomo simbolo di questa squadra. E bisogna anche sottolineare che in occasione di questa partita lo Zall ha avuto al seguito duemila supporter (in Cina non ci sono quasi più anche limitazioni alle trasferte). Così mentre in campo i giocatori in lacrime festeggiavano in campo la salvezza, lo stesso hanno fatto tanti sostenitori di questa squadra della città considerata il centro da dove il coronavirus si è sparso per il mondo. "Siamo dei sopravvissuti", ha detto più volte Li Hang fra le lacrime, ed è difficile dargli torto. (ANSA).