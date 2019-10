Cina, il derby italiano a Cannavaro: battuto Donadoni 3-2. Guangzhou 1°

Va a Fabio Cannavaro il derby italiano di Cina. Il Guangzhou Evergrande dell'ex difensore campione del mondo 2006 ha infatti battuto, in trasferta e col risultato di 3-2, lo Shenzhenshi Zuqiu Julebu allenato da Roberto Donadoni. Decisivi la doppietta di Elkeson e il gol di Paulinho, mentre ai padroni di casa non è bastata un'altra doppietta, quella di John Mary. Con questo risutlato la formazione di Cannavaro consolida il primato in classifica in Chinese Super League, +4 sul Beijing Guoan secondo, mentre lo Shenzen resta penultimo in classifica, con sette punti di vantaggio (ma due partite giocate in più) sul Beijing Renhe ultimo.